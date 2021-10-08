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Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Açıklaması - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Açıklaması

08.10.2021 10:28
Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, ekonomik sıkıntı çektiklerini söyleyerek ligde en az bütçeye sahip takım olduklarını ifade etti.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, ekonomik sıkıntı çektiklerini söyleyerek ligde en az bütçeye sahip takım olduklarını ifade etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol takımında ekonomik sıkıntı var. Yeni sezon öncesinde deplasmana gitmek ve oyuncuların ödemelerini yapmakta güçlük çeken sarı kırmızılı takım, destek bekliyor. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey ligde en düşük bütçeye sahip olduklarını ifade ederek, "Kayseri'ye kupa getirmeyi hedeflerken oyuncularımızın ödemelerini dahi yapmakta zorlanır bir haldeyiz" dedi. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Bu takım 2005 yılından beri Basketbol Kadınlar Süper Lig'inde ve bu takımın 6'inci ismi. En uzun ise Bellona Kayseri Basketbol oldu. Her sene maddi sıkıntıları yaşıyoruz. 3 kez Avrupa'da final oynadık. En son oynadığımız final sonrası düşüşe geçtik. Dolar ve Euro kurunun artması final oynamak için harcadığımız paralar sonrası 3-4 senedir de makul takım kurma çalıştık ve borçlarımızı eritmeye çalışıyoruz. Biz gençlik spor kulübüyüz ve sabit bir gelirimiz yok. Her sene sezon bittikten sonra önümüzdeki sezon para var mı, takım kuracağız mı, takım kapanacak mı bunu her sene duyuyoruz" dedi.

Parası az ama düşmeyecek bir takım olduklarını söyleyen Bozbey, "Bu takım Kayseri'nin bir değeri. Cidden yöneticilerin fedakarlıkları ve bazı değerli büyüklerimizin büyük destekleri ile bu takım şimdiye kadar ayakta kaldı. Bundan sonra da kalacaktır. Bu takımı mutlaka birileri yalnız bırakmayacaktır. Kapatılacak bir takım değil kesinlikle ve bu takımı alabilecek birçok şehir var. Biz her zaman bu takımın bu şehirde kalması gerektiğini çok ayrı görevleri olduğunu düşünüyoruz. Şu an ligdeki en düşük bütçeye sahip takımız. 14 takım içinde parası en az olan ama düşmeyecek bir takımız bunu da söyleyelim. Alttan gelen 3-4 tane oyuncumuz var ve gelecek sezon hiç Türk oyuncu almayacağız. Çok güzel U19 takımı kurduk. Gençler Liginde oynayan takımımız gelecek sezon hepsi A takım kadrosunda olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Açıklaması

Ahmet Bozbey, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Açıklaması - Son Dakika Spor


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