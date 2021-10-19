Beşiktaş-Sporting Lizbon

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında yapılacak 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves