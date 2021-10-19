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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ardından

19.10.2021 23:04
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını ama sonuç alamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını ama sonuç alamadıklarını söyledi.

Yalçın karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Oyundan dolayı üzüntüm yok, sadece skordan üzüntülüyüm. 4-1'lik oyun olmadı." dedi.

Takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, "Hücum oynamaya çalıştık, pozisyonlar yakaladık. Özellikle ilk yarı kornerden 3 gol yedik. Bu bizim için gecenin en üzüntülü tarafı. Bunu biraz da şanssızlık olarak değerlendiriyorum, beklediğimiz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

"4-1 adil skor değil"

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğunu kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanmak, kaybetmek, iyi oynamak, kötü oynamak burada mücadele kolay değil. Yapılan hataların cezası çabuk kesilebiliyor. Oyuncuların mücadelesinde memnunum. Oyuncular iştahla kazanmak için mücadele etti. Skoru yorumlamakta zorlanıyorum, 4-1 adil skor değil. Yapacak bir şey yok. Çok çabuk şekilde önümüzdeki müsabakaya hazırlanmamız gerekiyor."

Hatalı goller yemediklerini basit goller yediklerini vurgulayan Yalçın, "Basit goller yemek takımın moralini bozuyor, oyundan düşürüyor. 3-1'den sonra çaba sarf ettik. Son 10 dakikayı dikkate almamak lazım, oyun kopmuştu." ifadelerini kullandı.

Kornerlerden yedikleri gollere değinen Yalçın, "O topun orada sekmesi şans. Uzun adamlarımız var, Batshuayi ve Larin vardı. Seken topa birisi vurabilir. Hata olarak görmüyorum. Futbolda herkes önlem alırsa 0-0 biter. Yediğimiz golleri şanssızlığa bağlıyorum. Arzulu, istekli oynarken, pozisyona girerken, rakibi öteki alana kapatmışken sonuçlandırmada sorun yaşadık. Kazandığımız kornerde rakip kafayla topu çıkardı, bu herhalde 100 yılda bir olur. Yediğimiz gollerde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Belli eşleşmeler var." diye konuştu.

"Daha önce kornerden gol yedik mi, bilemiyorum" diyen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasında bunu yaşadıklarının hatırlatılması üzerine "O gol fauldü. Adana Demirspor maçındaki pozisyonlar ABD ragbisinde oluyor. Kornerden gol yemiyoruz. Oyuncu da hata yapabilir, takılıp kalmamak lazım. Nasıl önlem alırız çaresine bakarız. Skora çok aldanmayın, oyunun karşılığı değildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Belki UEFA şansımız olabilir"

Grupta üçüncü kez yenildiklerini hatırlatan Yalçın, "Gruptan çıkma şansımız var mı, zannetmiyorum. Belki UEFA şansımız olabilir. Onu kovalamaya çalışacağız." diye konuştu.

Taraftarların bazı futbolculara tepki göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Taraftarlar bizim için değerli, onların desteğini tabii ki hissetmek istiyoruz. Zaman zaman futbolda skorlara göre bu tür protestolar olabiliyor. Garip şeyler değil. Takım olarak bundan sonraki müsabakalarda daha iyisini oynar, kazanırız ve taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışırız."

De Souza: "Maçlar detayda belli oluyor"

Siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza ise Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğuna dikkati çekerek, "Maçlar detayda belli oluyor. Kornerden 3 gol yemek önemli detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Bunun dışında önemli fırsatlar yakaladık." diye konuştu.

Takım olarak zor dönem geçirdiklerini kaydeden de Souza, "Taraftarlardan takıma güvenmesini istiyorum. Eminim bunu değiştireceğiz. Geçen sene de aynısı olmuştu ve şampiyonluk yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

Sporting, Beşiktaş, oyunlar, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ardından - Son Dakika Spor


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