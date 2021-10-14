Beşiktaş yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı.

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Aykut Kocaman 'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu 'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

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