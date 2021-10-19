Üye Girişi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi

19.10.2021 16:47
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen BİOR (Bodrum International Optimist Regatta) ödül töreninin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen BİOR (Bodrum International Optimist Regatta) ödül töreninin ardından sona erdi.

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen yelken yarışlarına 16 ülkeden (ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye) toplam 286 yarışmacı katılırken, 5 gün boyunca 8 yarış gerçekleştirildi. Hava şartlarının olumsuz olduğu bir günün haricinde, çekişmeli ve heyecanlı anlarla geçen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından Bodrum'a gelen yarışmacıların mücadeleleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ödül töreninde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum olarak BİOR gibi uluslararası organizasyonları başarılı şekilde yapacak potansiyelimizin olduğunu belirtirken, bu organizasyonun 4-14 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası'na da bir hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Aras konuşmasının devamında; "BİOR yarışlarının hemen akabinde 33. The Bodrum Cup'ı başlatıyoruz. 2023 yılında da Dünya Dragon Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu uluslararası organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, BODER ve diğer kuruluşlar ile belediye çalışanlarımıza ve tabi ki Bodrumspor Yelken Kulübü Sorumlusu ile antrenörlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise yaptığı konuşmada, "Umarım Bodrum'da iyi vakit geçirmişsinizdir. Ülkelerinize döndüğünüze Bodrum'dan selamlarımızı iletin. Bu yarışlar 2022 yarışlarının güzel bir provası oldu. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum' dedi.

Yarışlar sonunda, optimist genel sıralamada Ukrayna'dan Zatoka Yelken Kulübü sporcusu Sviatoslav Madonich birinci, Odessa Yelken Kulübünden Danyil Mykhailichenco ikinci, Tayland'ın Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh üçüncü oldu.

Tören, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi

Ukrayna, Türkiye, Yelken, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori 17:26 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

Son Dakika Haberleri
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
17:09 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş         
17:50
Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı         
17:47
Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak         
17:27
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:47
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:55:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement