Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Spor camiasından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle paylaşımlar yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı nedeniyle spor camiasından birçok mesaj paylaşıldı.

Çeşitli federasyonlar, federasyon başkanları ve kulüpler tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; her türlü fedakarlıkta bulunan güvenlik güçlerimize, gazilerimize ve bu uğurda tek yürek olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, halkımızın cesareti ve güvenlik güçlerimizin kararlı direnişiyle bertaraf edildi. O karanlık gecede, mermilere, tanklara ve bombalara göğsünü siper eden aziz milletimiz ile kahraman güvenlik güçlerimiz; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi engellenmedi, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığı tüm dünyaya ilan edildi. Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye Futbol Federasyonumuz, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima milletimizin yanında, devletimizin emrinde ve demokrasimizin kararlı savunucusu olmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde, o gece şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için hayatlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, birliğine ve demokrasisine yönelen hain darbe girişimine karşı tarihe altın harflerle yazılan bir direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimiz, FETÖ'nün alçakça planını canı pahasına bertaraf ederek dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı ortaya koymuştur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Her şartta ve her durumda milli iradeye sahip çıkma azmi, bu toprakların en büyük teminatıdır. Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Türkiye Atletizm Federasyonu

"15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimizin eşsiz cesareti, kararlı duruşu ve sarsılmaz inancıyla bertaraf edilmiştir. O gece gösterilen direniş, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ve millet iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin güçlü bir ilanıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Türkiye Hentbol Federasyonu

"15 Temmuz 2016'da milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkemiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyor; sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."

Türkiye Judo Federasyonu

"Türkiye Judo Federasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin hür iradesine kasteden hain darbe girişimine karşı durarak vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz."

Fenerbahçe

"Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı. Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı; Yüce Türk milleti, ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi. Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçemizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa; 15 Temmuz'da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular. Bu millet, tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadeleden bir adım geri durmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

Galatasaray

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Beşiktaş

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

Trabzonspor

"FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı vatanı uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz."

Rams Başakşehir

"15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz." - İSTANBUL