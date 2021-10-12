Çayırovaspor'un rakipleri belli oldu

Kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çayırovaspor'un, bu sezon mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Çayırovaspor, Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sezona hızlı başlayabilmek için hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılar, Çarşamba günü kamp programını tamamlayıp Kocaeli'ye dönecek. Bu sezon 7. Bölge 3.Grupta mücadele edecek olan Çayırovaspor'un rakipleri, çekilen kura sonrasında İstanbul Sinop Spor, Irmakspor, Gazi Mahallesispor, 1877 Alemdağspor, İnkılapspor, Kullarspor, Gebzespor, Gölcükspor ve Karamürselspor oldu.

"Güzel ve rekabetçi bir grup oldu"

Kura çekiminin ardından yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan Çayırovaspor Kulüp Başkanı Muammer Aydın, "Öncelikle 2021-2022 Bölgesel Amatör Ligi tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Herkes şampiyon olmak için bu ligde mücadele edecek. O yüzden grupta hangi takımın olup olmadığı bana göre çok önemli değil. Bizim her zaman düşüncemiz 'İnanmak başarmanın yarısıdır' olmuştur. Evet, güzel ve rekabetçi bir grup oldu. Futbolcuların ve teknik direktörlerin kendini gösterebileceği bir gruptayız. Önemli olan saygı, sevgi, dostluk içerisinde sağlıklı bir sezon olması. Futbolcularımıza ve teknik direktörümüze inancım tam. İnşallah ligin sonunda hak eden kazanır. Tüm takımlara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ