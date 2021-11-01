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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı

01.11.2021 09:54
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabının üçüncü ve son gününde gerçekleştirilen Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabının üçüncü ve son gününde gerçekleştirilen Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla düzenlenen yarışta 97 tekne ile 800'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

İstanbul etabının üçüncü ve son gününde yarışmacılar, Yeşilköy parkurunda gerçekleştirilen Barbaros Hayreddin Paşa Kupası için mücadele etti. Organizasyonda Muğla ve İstanbul etaplarının ardından en iyi dereceyi elde eden ekip, şampiyonluğa ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda birinciliği ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Oz elde etti. Wings of Oz, aynı zamanda IRC 2 sınıfında da ilk sırada yer aldı.

Wings of Oz takımına birincilik ödüllerini İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda sınıflarına göre birinci olan ekipler şöyle:

IRC O: Levent Peynirci (Enka Cheese)

IRC 1: Ali Tezdiker (Borusan Racing Evolution)

IRC 2: Tora Sebahattin Kutoğlu (Wings of Oz)

IRC 3: Kaan Parlas (Cygnus)

IRC 4: Ahmet Murat Tan (Çığlı Belediyesi-Bear Sailing)

Gezgin A: Yusuf Erce Demirtaş (Sağkal Derneği-Vamos)

Gezgin B: Atilla Gökova (Atiye)

Gezgin C: Hasan Oğuz Genç (Sarı-1 Piri Reis Üniversitesi)

SB Genel: Saruhan Çınay (HSSK-Quick Sigorta Nimbus)

SB Grup: Mehmet Dinçay (KS Global Lojistik)

Ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda İstanbul etabının 3. gününün ardından ödül töreni düzenlendi.

Ataköy Hyatt Regency Otel'de gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile çok sayıda davetli katıldı.

Ahmet Misbah Demircan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası yüzlerce sporcuyu, doğal güzellikleriyle nam salmış cennet ülkemizde böylesi güzel bir organizasyonda ağırlamak hepimiz için gurur vesilesi. Gelenekselleşmiş bir şekilde bu yıl ikincisi düzenlenen yat yarışları; bir spor müsabakası olmaktan öte, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı uluslararası buluşmalarla pekiştiren kültürel birlikteliklerdir. Ne mutlu bizlere ki sporcularımıza ev sahipliği yapan Ege denizimizin eşsiz koyları ve gözbebeğimiz İstanbul, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra; spor turizminin de başlıca mekanları olarak karşılık bulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Organizasyona gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Ekrem Yemlihaoğlu ise "Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan olan bu yarışa birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya yansıttı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin ve kültürlerin buluştuğu bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barbaros Hayreddin Paşa, Ozan Yıldırım, İstanbul, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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