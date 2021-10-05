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Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü

05.10.2021 10:21
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 98'inci yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında, Antalya'daki 20 takım yarıştı.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 98'inci yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında, Antalya'daki 20 takım yarıştı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Kepez Gençlik ve Spor Müdürlü ile birlikte düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda, Antalya'daki 20 takım kupayı kazanmak için ter döktü. Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen turnuvaya, 12 kulübün U11 ve U12 yaş kategorilerindeki takımları katıldı. Final maçlarının 29 Ekim'de oynanacağı turnuva boyunca, toplam 48 müsabaka yapılacak.

"Maçlar hafta sonlarında"

Standart ölçülerdeki sahanın ikiye bölünerek eş zamanlı 2 maçın birden yapıldığı turnuvayı izlemeye gelen veliler, tribünlerde çocuklarına tezahüratlar yaparak heyecana ortak oluyor. Her cumartesi ve pazar günleri saat 14.00'de yapılacak olan maçlarda, küçük futbolcular 3 puanı kazanmak için büyük gayret gösteriyor. Turnuvadaki antrenörler, rakip takımlar ile kıyasıya mücadele yapma imkanı da buluyor.

"İlk 2 gün skorları"

İlk oynanan maçlarda U12 kategorisindeki Antalyaspor İkizler Spor'u 3-1, Bülent Demir Spor DSİ Spor'u 1-0, Özer Spor Kepez Gençlik Spor'u 3-0 yenerken, Kepez Belediye Spor ile Şarampol Spor 3-3 berabere kaldı. U11 kategorisinde ise Özer Spor Kepez Belediye Spor'u 5-1, Çisem Spor DSİ Spor'u 3-2, Bülent Demir Spor Kundu Sami Spor'u 6-0, Kalekapı Spor Şimşek Spor'u 3-2 yendi. - ANTALYA

Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü - Son Dakika Spor


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