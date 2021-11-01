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Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi

01.11.2021 10:03
Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi

Yaşar Üniversitesi tarafından 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Yelken Federasyonu ile iş birliği ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Yelken Şubesi ev sahipliğinde, "Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi tarafından 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Yelken Federasyonu ile iş birliği ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Yelken Şubesi ev sahipliğinde, "Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi. Yarışlarda, Optimist Junior sınıfında 45 ve Optimist sınıfında da 45 olmak üzere toplam 90 yelkenci mücadele ederken 3 gün sonunda kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları" 29-30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi iş birliğinde gerçekleştirildi. 7 kulüpten sporcular, üç gün boyunca İzmir Körfezi'nde yelkenlerini rüzgarla doldurup dereceye girmek için mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren yelkencilere ödüllerini vermek için tören düzenlendi. Ödül törenine; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener, Türkiye Yelken Federasyonu Eğitim ve Operasyon Yöneticisi Volkan Timurşah, Federasyon İzmir İl Temsilcisi Habibe Şener, KSK Yelken Şubesi Başkanı Seyhan Evlioğlu, federasyon ve üniversiteden yetkililer, hakemler ile sporcular katıldı.

Yaşar Üniversitesinin bu yıl 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Üniversitemiz kurulduğu ilk andan itibaren spora ve sporculara büyük önem verdi. Çünkü spor, gerçekten bizim genlerimizde hep vardı. Üniversitemizin kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, 'Ben de gençliğimde spor yaptım. Basketbol, voleybol oynadım, yelken yaptım. Spor yapmak, sağlıklı olmak demektir. Bu nedenle spora her zaman destek oldum' der. Sporun ve yelkenin benim hayatımda da çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek isterim. İlk yelken tecrübeme, burada, Karşıyaka Spor Kulübü'nde optimist olarak başlamıştım. Gerek kişisel hayatımda gerekse iş dünyasında bu sporu yapmanın faydalarını gerçekten gördüm. Yelkencilik; sorumluluk alma, kendi başına karar verme, yardımlaşma özelliklerinizi geliştirir, özgüveninizi artırır. Bu nedenlerle turnuvamızda mücadele eden tüm sporcularımızın gelecekte doğru kararlar aldıkları ve başarılı bir hayatları olacağına eminim. Cumhuriyet Kupası- Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışlarında yer alan sporcularımızı tebrik ediyor, onları bu spora yönlendiren değerli ailelere de teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve sportif başarıları da her zaman çok önemsediklerini belirterek, "Üniversitemizde birçok farklı branşta çok sayıda profesyonel sporcumuz bulunuyor. Bu branşlardan biri de yelken. Eminim sizler de üniversitemizin yelken topluluğundaki ağabey ve ablalarınız gibi hem derslerinizde hem de etkinliklerde başarılı birer sporcu olacaksınız. Hangi mesleği seçerseniz seçin, eğitim ve sonrasındaki yaşamınızda da profesyonel spor çalışmalarınızdan vazgeçmeyin. Sportif çalışmalarınız ve başarılarınız size yeni olanaklar sunacak, yeni kapılar açacaktır. Spor aynı zamanda öz disiplininizi sağlayacak, sizi zinde tutacak, sosyal hayatınızı canlandıracaktır. Spor sayesinde sahip olduğunuz bu rekabetçi ve güçlü karakterin, özverili çalışmanın ve elde edeceğiniz başarıların gururunu hayatınız boyunca yaşamanızı diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Eğitim ve Operasyon Yöneticisi Volkan Timurşah, yelken sporuna verdiği destek nedeniyle Yaşar Üniversitesine teşekkür edip iş birliğinden mutluluk duyduklarını dile getirdi ve bu tür faaliyetlerin daha sonra yapılacak yarışlara vesile olmasını dilediklerini kaydetti.

Ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Optimist Genel kategorisinde KSK Yelken Şubesi'nden Uğur Yıldırım birinci, Göztepe Yelken Şubesi'nden Defne Isabel Ramirez Zambrano ikinci, Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Yağız Karaca üçüncü, Tuğra Sener dördüncü, Göztepe Yelken Şubesi'nden Yunus Efe doğan beşinci oldu. Optimist Kızlar kategorisinde Göztepe Yelken Şubesi'nden Defne Isabel Ramirez Zambrano birinci, Simay Canakay ikinci, Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Elif Güldoğan üçüncü oldu. - İZMİR

Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi
Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi
Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi
Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi
Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi

Yaşar Üniversitesi, Cumhuriyet, Yelken, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları İzmir Körfezini renklendirdi - Son Dakika Spor


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