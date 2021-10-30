Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zafer Tırmanışı başarıyla tamamlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes dağında düzenlenen Zafer Tırmanışına toplamda 33 dağcı katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Zafer Tırmanışını başarıyla tamamlayan dağcıları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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