Darendespor'a gelir için gece düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesini Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Darendespor'a maddi kaynak arayışları devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen gecede birçok Darendeli bir araya geldi.

İstanbul Bağcılar'da Darendespor yararına bir otelde düzenlenen geceye, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Darendespor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğit, Darendespor Kulübü yönetimi, Darendeli iş insanları ve Darendespor'a gönül vermiş birçok isim katıldı.

Darendespor'a maddi kaynak oluşturmak ve istişare için düzenlenen gecede yapılan konuşmalarda, Darendespor'a Bölgesel Amatör Ligi'ndeki mücadelesinde başarılar dilendi. - MALATYA