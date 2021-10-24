Derbide hava 11 derece olacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park'ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi. - İSTANBUL

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