Spor Diplomasisi Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Spor Diplomasisi Buluşmaları Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun diplomasi rolünü tartışmak için farklı paydaşlarla buluşuyor.

03.03.2025 12:14
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sporun uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisini ele almak amacıyla düzenlediği 'Spor Diplomasisi Buluşmaları' sürüyor. Spor Diplomasisi Buluşmaları'nın ikincisi akademisyenlerle, üçüncüsü ise spor federasyonu temsilcileriyle gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ulusal bir spor diplomasisi stratejisi hazırlamak amacıyla düzenlenen "Spor Diplomasisi Buluşmalarına akademisyenler ve spor federasyonu temsilcilerinin katılımıyla devam edildi. Sporun uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisini ele almak amacıyla yapılan buluşmaların ikincisi akademisyenler, üçüncüsü ise federasyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şubat ayında düzenlenen ilk toplantıda kamu kurumları temsilcileriyle bir araya gelinmiş, sporun güçlü bir diplomasi aracı olarak nasıl kullanılabileceği ve kamu iş birliği üzerine görüşler paylaşılmıştı.

Akademisyenlerle yapılan toplantıda akademik dünya, muhtemel spor diplomasisi politikaları ve dünya örnekleri üzerine kapsamlı bir değerlendirmelerde bulunuldu. Spor federasyonlarıyla düzenlenen toplantıda ise federasyonların uluslararası etkinliklerdeki rolü, uluslararası iş birlikleri ve projelerdeki temsilleri, genç sporcuların küresel arenada desteklenmesi gibi konular konuşuldu.

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci başkanlığında Ankara'da akademisyenlerle yapılan toplantıya Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Ankara Üniversitesine, Galatasaray Üniversitesinden Kadir Has Üniversitesi'ne kadar Türkiye'nin önde gelen okullarında görev yapan öğretim üyeleri katıldı. Spor diplomasisinin disiplinler arası bir kavram olması yaklaşımıyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Spor Yöneticiliği, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden akademisyenler, bu kavramı kendi uzmanlık alanları dahilinde yorumladı. Federasyonlarla yapılan toplantıya ise bazıları Olimpik branşlar olmak üzere sporun farklı branşlarından birçok federasyonun temsilcisi katıldı.

Toplantılarda spor diplomasisinin siyaset ve ekonomiye katkısı, özellikle büyük spor organizasyonlarının uluslararası etkileri, sporun yurt dışı imaj yönetimindeki yeri, sporcuların "elçi" olarak rolü, diplomasiye yönelik spor eğitimi, spor diplomasisinde sosyal sorumluluk projelerinin önemi gibi konular ön plana çıktı.

'Spor Diplomasisi Buluşmaları'; STK'ler, özel sektör temsilcileri ve sporcular gibi farklı paydaşların katılımıyla genişletilerek sürdürülecek. Tüm toplantıların ardından 2025 yılı içinde "Ulusal Spor Diplomasisi Strateji Belgesi" hazırlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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