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Doğan Erdoğan: "Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak" - Son Dakika

Doğan Erdoğan: "Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak"

29.10.2021 10:47

- Doğan Erdoğan: "Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak" Gaziantepli futbolcu Erdoğan: "Son iki hafta kötü performans gösterdik" Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11.

- Doğan Erdoğan: "Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak"

Gaziantepli futbolcu Erdoğan:

"Son iki hafta kötü performans gösterdik"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan takımın genç futbolcularından Doğan Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı olacaktır" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana bütün futbolcular katılırken, antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Doğan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Takım olarak son haftalarda gösterdikleri kötü performansı ve düşüşü sonlandırmak istediklerini ve Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istediklerini vurguladı. Kendi performansı ile ilgili de açıklamalarsa bulunan Doğan Erdoğan, son haftalarda daha fazla forma şansı bulduğunu ve bu şansı iyi kullanmaya çalışacağını belirtti.

"Galatasaray maçına çıkış maçı olarak bakıyoruz"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK'nın 25 yaşındaki futbolcusu Doğan Erdoğan, "Son iki haftadaki performansımız iyi değil. Bunun farkındayız zaten ama lig maratonunda bazı inişler ve çıkışlar oluyor. Galatasaray gibi büyük takımlarla oynanacak maçlar bu dönemler için güzeldir. Çünkü bu girdaptan çıkmamız ekstra motivasyonla daha kolay oluyor. O yüzden biz Galatasaray maçına çıkış maçı olarak bakıyoruz. Bu maçtan sonra da art arda galibiyetler alarak puan durumumuz daha yükseğe çekmek istiyoruz" dedi.

"Son iki hafta kötü performans gösterdik"

Takımın son iki haftadaki performansı ile ilgili ekip olarak değerlendirme yaptıklarını ve ders çıkardıklarını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Bazen maç içerisinde istemediğiniz şeyler olabiliyor. Bazen motivasyon düşüklüğü, mental yorgunluk, idman yorgunluğu gibi sebepler performans düşüklüğüne neden olabiliyor. Ama hiçbir şey bu kötü performansa sebep olmamalı. Daha fazla savaşmamız ve daha fazla istememiz gerekiyor. Bunu da takım içerisinde konuşuyoruz. Son Giresunspor maçından sonra birbirimize daha çok sarılmamız ve yardım etmemiz gerektiğini konuştuk. Bunu da Galatasaray maçıyla göstermek istiyoruz. Çünkü zorlu maçların motivasyonu daha farklı oluyor. Kolay maçlarda motivasyon daha düşük oluyor. O yüzden fikstür zorluğu bazen bazı takımlara olumlu yansıyabiliyor. Biz de bunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son maçlarda daha çok forma şansı buluyorum, kendimi iyi hissediyorum"

Kendi performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve son haftalarda forma şansı bulduğunu dile getiren Doğan Erdoğan, "Şuan kendimi iyi hissediyorum. Son maçlarda daha çok forma şansı buluyorum. İlk 11'de başlayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam da bana güveniyor. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak
Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak

Doğan Erdoğan, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğan Erdoğan: 'Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Doğan Erdoğan: "Galatasaray maçı bizim çıkış maçımızı olacak" - Son Dakika
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