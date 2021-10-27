Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Acer: "Zor günler geçiriyoruz ama pes etmeyeceğiz"

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında evinde BC Prometey'e mağlup olan Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Hakan Acer, zor günler geçirdiklerini ifade ederken Ukrayna takımının Başantrenörü Viktoria Bolshakova ise zorluk derecesi yüksek bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare evinde BC Prometey'e 78-66 mağlup oldu. Maç sonu her iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür eden Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer, "Daha öncede zor bir süreçten geçtiğimizi, kısıtlı bir oyuncu grubuyla mücadele ettiğimizi söylemiştim. İkinci oyuncumuz eksildi, maalesef yerlerine takviye yapamadık. Oyuncu kapasitemiz belli bir düzeyde. Zor günler geçiriyoruz ama pes etmeyeceğiz. Hatayspor ve Sepsi Sic maçlarından bugün sergilediğimiz reaksiyon bence önümüzdeki haftalar için önemliydi. Belli bir gücümüz var. Onun üstüne nasıl çıkarız ona bakacağız. Rakibimiz güçlüydü. 64 takım arasında skor üstünlüğü en yüksek olan takımdı. Pota altında çok basit sayılar kaçırdık. Rakibin hücum rotasyonu olması bizi mağlubiyete götürdü maalesef. Elazığ mutlaka hak ettiği yere gelecektir. Çok problemlerimiz var. Çözmeye çalışıyoruz. Bir an önce çözüm üretip önümüze bakmak zorundayız. Transfer için ciddi bir çalışmamız var. Bu dönemde oyuncu bulmakta kolay olmuyor. Hem Euroleague hem de Eurocup devam ediyor. Çok muazzam bir araştırma yapıyoruz. En kısa sürede gerekli transferleri yapacağız" dedi.

BC Prometey cephesi

Ukrayna ekibinin Başantrenörü Viktoria Bolshakova ise, "Elazığ çok güçlü bir takımdı. Geçen yıl da çeyrek final oynadı. Maç çok zor geçti. Bizim takımın maç içinde inişleri çıkışları vardı. Biz sürekli yükselen bir grafikle oynamaya devam edeceğiz. Zorluk derecesi yüksek bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ