Dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı'nın 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Faaliyete katılmak isteyen sporcuların başvurularını kulüpleri aracılığı ile Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.
Tekir Yaylası'ndan başlayacak tırmanışa katılmak isteyen sporcuların, kış eğitimini bitirmiş veya kulüplerinde bu eğitimi almış olmaları gerektiği vurgulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Erciyes Dağı'na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor