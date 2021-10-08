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Ereğli Belediyespor pes etmedi - Son Dakika

Ereğli Belediyespor pes etmedi

08.10.2021 11:15
Ereğli Belediyespor pes etmedi

Kdz. Ereğli Belediyespor Erkek futbol takımı Antalya Demrespor ile yaptığı hazırlık maçını geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Erkek futbol takımı Antalya Demrespor ile yaptığı hazırlık maçını geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Kdz. Ereğli Belediyespor Bolu Abant'ta kamp yaptığı otelde oynadığı hazırlık maçında Antalya Demrespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Ereğli Belediyespor'un gollerini, frikikten Fahri Eren Pamuk, Sercan Çekmen ve Sinan Uzun attı.

Ereğli Belediyespor, hafta sonu da bir hazırlık maçı daha yaparak kamp çalışmalarını tamamlayıp Ereğli'ye dönecek. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyespor pes etmedi
Ereğli Belediyespor pes etmedi
Ereğli Belediyespor pes etmedi
Ereğli Belediyespor pes etmedi
Ereğli Belediyespor pes etmedi

Ereğli Belediyespor, Antalya, Futbol, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ereğli Belediyespor pes etmedi - Son Dakika Spor


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