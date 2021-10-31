Ereğlili kızlar Cumhuriyet Kupası'nı kazandı

Kdz. Ereğli Belediyespor kadın futbol takımı, Cumhuriyet Kupası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken penaltı atışlarında Ereğli Belediyespor maçı kazanarak Cumhuriyet kupasının sahibi oldu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık , kupaya uzanan takımın teknik heyet ve futbolcularını telefonla arayarak tebriklerini iletti. - ZONGULDAK

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