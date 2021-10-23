Üye Girişi
Erol Bulut: "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" - Son Dakika

Erol Bulut: "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim"

23.10.2021 18:56
Erol Bulut:

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" dedi. Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve bu tür tezahüratlara kulak asmadığını belirten Erol Bulut, "Taraftarların istifa söylemlerine kulak asmamaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken, Giresunspor ise puanını 9'a çıkardı. Karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun olarak çok kötü bir performans sergilediklerini vurguladı.

"Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim"

Maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 90 dakikada boyunca iyi oynayamadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunun sorumlusu benim. Çünkü takımı kuran sahaya süren benim. Futbolcuların son iki haftadaki performansı kabul edilemez. Kaybetmemize rağmen takımda olan istek ve arzu takım yok. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Takımdaki sorunları bulup çözüm bulmaya çalışacağız. Takımı daha iyi noktalara getirmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarların istifa söylemlerine kulak asmamaya çalışıyorum"

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve bu tür tezahüratlara kulak asmadığını belirten Erol Bulut, "Taraftarlar kendi görüşünde haklıdır. Kulak asmamaya ve işime bakmaya çalışıyorum. Birkaç taraftarın çağrısına göre hareket etmem düşünülemez. Takımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularımla bu sıkıntıları çözüp daha iyi nokta olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Giresunspor, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı 17:46 Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il 17:42 Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi
Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini bastı 17:25 Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini bastı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 17:12 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı         
18:10
Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu         
17:43
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı         
17:25
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim         
17:14
Trafik polisinden yürek ısıtan hareket! Yaşlı kadını halini görünce düşünmeden yardımına koştu Trafik polisinden yürek ısıtan hareket! Yaşlı kadını halini görünce düşünmeden yardımına koştu         
16:53
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Vaka artışı harekete geçirdi! Bilim Kurulu üyesinden aşı karşıtlarını çıldırtacak Vaka artışı harekete geçirdi! Bilim Kurulu üyesinden aşı karşıtlarını çıldırtacak "zorunlu olsun" önerisi         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 19:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Erol Bulut: "Bugün çok kötü oynadık, bunun sorumlusu benim" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement