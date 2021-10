- Erol Bulut: "Deplasmandaki talihsizliğimizi Galatasaray maçı ile değiştirmek istiyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Erol Bulut, "Deplasmandaki talihsizliğimizi Galatasaray maçı ile değiştirmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Öğle saatlerine doğru başlayan antrenmana bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi takımın son durumu, Galatasaray maçı ve takıma yönelik eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda sezon başından bu yana yaşadıkları şanssızlıkları Galatasaray maçı ile kırmak istediklerini ifade etti. Takıma yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Erol Bulut, takımın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Galatasaray maçı ile değiştirmek istiyoruz"

Ligde oynanan her maçın çok zor geçtiğini vurgulayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçıyla deplasman talihsizliklerine son vermek istediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki 3 hafta zorlu bir fikstür sürecimiz var ama bizim için sadece 3 hafta değil bütün sezon zorlu geçecek. Oynadığımız bütün maçlar bizim için zor ve önemlidir. Biz her maçımıza 3 puan almak için çıkıyoruz. Bazen istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Özellikle evimizdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alıyoruz ama bazen de alamıyoruz. Deplasmandaki talihsizliğimizi değiştirmek istiyoruz. İnşallah başlangıcı bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçı ile olur. Bizim için bütün maçlar zor. Çünkü bu ligde son sıradaki takım lideri yenebiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. O yüzden her maça bizim ve futbolcularımızın yüzde yüz çıkması gerekiyor. Alabildiğimiz kadar puanları almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz" dedi.

"Son haftalardaki kötü performans bütün camiayı üzdü"

Takımın son haftalardaki etkisiz performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, "Sezona iyi başlayan ve iyi oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Ama özellikle son iki haftada oynanan futbol hem beni, hem futbolcuları, hem taraftarı, hem de camiayı biraz üzdü. Çünkü bu takım daha iyisini yapabileceğini daha önce gösterdi, bu potansiyeli de var zaten. O nedenle son maçlar biraz moralimizi bozdu. Bazı ufak tefek sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı gidermeye çalıştık. Bunun için bireysel ve grup halinde toplantılar yaptık. Bu toplantılarımız devam etmekte. İyi yoldayız, daha da iyi olmaya çalışacağız. Takım sezona yeni bir hoca ve çok sayıda transfer ile başladı. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Sonuçta burada bir hedefe gitmeye çalışıyoruz ve hedefe giden yolda da bazen iniş çıkışlar olabiliyor. Bizim hedefimiz belli, bu doğrultuda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatalar ve iniş çıkışlar ister istemez olacak. Ama sonuca geldiğimiz zaman hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim A, B ve C planlarımız var"

Oynadıkları sistem ile ilgili eleştirilere de yanıt veren ve takımın A, B ve C planlarının bulunduğunu aktaran Erol Bulut, "Takım olarak daha çok 5'li sistemde çalıştık. Takım da 5'li sistemde nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Ama 5'li sistemde bireysel hatalar fazla olunca sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Sonrasında dörtlü sisteme geçtik. Dörtlü sistemde gayet iyi maçlarımız oldu. O yüzden zaman zaman 5'li sistem, zaman zaman da 4'lü sistemi oynayacağız. Bizim sadece bir A planımız yok. Takım için B planımız ve C planımız da var. Kamp döneminde ve maçlarımızda da farklı sistemleri de denedik" diye konuştu.