Erol Bulut: İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstediğimiz gibi maça başladık. Sadece ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. İkinci yarı daha önde oynamamız gerekiyordu, pozisyon aramamız lazımdı ve bunları yakaladık ama maalesef gole çeviremedik" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyleyen Bulut, "Maçın geneline baktığımızda kendi takımım iyi bir performans gösterdi. İstediğimiz gibi maça başladık. Sadece ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. İkinci yarı daha önde oynamamız gerekiyordu, pozisyon aramamız lazımdı ve bunları yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. 2-0'dan sonra işimiz biraz daha zorlaştı. Ama futbolcularımın isteği ve arzusunda 2-1 veya 2-2'yi yakalama şansı vardı, Muhammet'in ve Dicko'nun pozisyonu olsun. Değerlendirmiş olsaydık, 1-1 veya 2-1'i yakalasaydık belki berabere biterdi. Ama sonuçta büyük kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. Son bölümde, bizim birinci bölgemizde daha iyi tercihler kullanarak 3 puanı almış oldular. Galatasaray'ın oyununa baktığımızda 6 numara üzerinden oyun kuruyor. Taylan ve Berkay olsun. Merkezi kapatarak kenara yönlendirmeye çalıştık. Sadece sol değil, sağ tarafı da kullandık. Arkamıza atılacak topları biliyorduk. Onlara da ilk yarı iyi tepki gösterdik. İlk yarı 1, 2 Galatasaray şutu var onlardan birisi gol oldu" diye konuştu.

"HAKEMİN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMESİ HOŞ DEĞİL"İkinci yarıya başlarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile olan diyaloğu ile ilgili sorulan soruya ise Erol Bulut şu cevabı verdi: "Yaşar hocaya sormanız daha iyi olur. Futbolcuma maç başlarken kırmızı kart yiyebilirsin cümlesi benim hoşuma gitmediği gibi futbolcumun da hoşuma gitmedi. Öyle baskı altına alması hoş değil. Hakemin bir daha öyle bir şey söylemesi hoş bir şey değil.""BEŞİKTAŞ MAÇINDA OFSAYT ÇALINDI, BUGÜN DE OFSAYT OLMASI GEREKİR"

Galatasaray'ın attığı ilk goldeki pozisyon ile alakalı ofsayt tartışmaları üzerine gelen soruya ise Bulut, "Bir standardı yakalayamadık Türkiye'de. Tek o pozisyon değil, çok pozisyon oluyor. Bir standart yok. Hep konuşuluyor. Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünde ofsayt olması gerekir" şeklinde cevap verdi.