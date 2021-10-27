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Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 BC Promotey: 78 - Son Dakika

Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 BC Promotey: 78

27.10.2021 21:47
Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 BC Promotey: 78

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi BC Prometey'e 78-66 mağlup oldu.

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi BC Prometey'e 78-66 mağlup oldu.

Eurocup Women B Grubu 3. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, BC Prometey'i konuk etti. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksinde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Ukrayna takımı devreye 46-36 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da farkı korumayı başaran Prometey, Babic ve Holmes'in 3'lükleriyle bu çeyreği de 64-50 önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı bir ara 7 sayıya kadar düşürmesine rağmen salondan 78-66'lık mağlubiyetle ayrıldı.

BC Prometey'de Ariel Atkins kaydettiği 17 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Kolby Morgan'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Uni Gyor'le karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Ukrayna, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 BC Promotey: 78 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 66 BC Promotey: 78 - Son Dakika
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