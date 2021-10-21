Eurocup Women: Sepsi Sic: 62 Elazığ İl Özel İdare: 47

Eurocup Women B Grubu 2. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda karşılaştığı Romanya ekibi Sipsi Sic'e 62-47 mağlup oldu.

Sfantu Gheorghe Sipsi Arena'da oynanan maça etkili başlayan Romanya ekibi ilk periyodu 21-11 önde tamamladı. Elazığ İl Özel İdare ikinci periyotta farkı eritmesine rağmen devreye 30-24 Sipsi Sic üstünlüğü ile girildi. Çekişmeli geçen üçüncü periyot 43-37 Romanya takımının üstünlüğü ile tamamlanırken, son periyotta Romanya takımı oyuna ağırlığını koydu ve salondan 62-47 galip ayrıldı. - ELAZIĞ