Spor Federasyonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'ni Anıyor

Spor federasyonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarla şehitleri andı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, " Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Yüce milletimizin gösterdiği birlik ve beraberliğin, istiklal ve istikbal mücadelesinin sonucu olan Çanakkale Zaferi, tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanıdır. 'Çanakkale geçilmez' iradesiyle bağımsızlık ateşini yakan atalarımızın emaneti vatanımız sonsuza dek yaşayacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, bu toprakları bize ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, derin minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da mesajında şunları kaydetti:
"109 yıl önce bugün milletimiz şanlı bir destan yazmış, dönemin en kuvvetli ordularını Çanakkale'de dize getirmekle kalmamış; tarihin akışını da değiştirmiştir. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'na ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale Zaferi, 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazıyan yüz binlerce kahramanın şanlı zaferidir. Vatan toprağının her yerinden cepheye koşarak destan yazan kahramanlar, ülkemiz için bir gurur abidesi olarak tarihte yerlerini almışlardır. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağı olmuştur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde "Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" başlığıyla paylaşılan anma mesajında ise "Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü andı.
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