Spor Federasyonları Buluştu

Spor

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde buluştu.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenen yemekte federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ve Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantıda, Türk sporunun uluslararası arenadaki başarısını artırma, olimpik sporcuların en iyi şartlarda hazırlanmasını sağlama, federasyonlar arası iş birliğini güçlendirme gibi konular da ele alındı.