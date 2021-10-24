Üye Girişi
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından

24.10.2021 22:21
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, iyi oynadıklarını ama sonuca gitmede sorun yaşadıklarını belirtti.

İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Pereira, "Golü bulmak için her şeyi denedik ama ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da baskı kurduk ancak rakibimiz ilk atağında golü buldu. Sonrasında ceza sahasında çoğalmaya çalıştık. Ters ayaklı ortalar yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 3-4 kere öne geçecek şansı bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz kornerde 2. golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık oyun bile oynamadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Böyle oynamaya devam etmeleri durumunda istediklerini alacaklarını düşündüğünü aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"Bu maçtaki şanssızlık her zaman olmayacaktır. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Takımım sahada her şeyini verdi, canını verdi. Bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Bugün gerçekten çok çalıştık. Maç bittiğinde, 'Nasıl kaybederiz?' diye düşünüyordum. 90 dakikaya bakınca bunu anlamak zor ama futbol böyle. Bugün gerçekten son maçta kaybettiğimiz davranışları tekrar sergiledik. Rakibe nefes aldırmadık, baskılı oynadık, pozisyona izin vermedik. Tabii hayal kırıklığı yaşıyordum maç bittiğinde."

Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anladığını ve önlerinde reaksiyon göstermek adına birçok karşılaşma olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, puan kaybettikleri son 3 maçı farklı farklı değerlendirmeleri gerektiğini anlattı.

Trabzonspor maçında eksik kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini ve 1 penaltıyla kaybettiklerini dile getiren Pereira, Royal Antwerp'e karşı ise yeterince agresiflik sergileyemediklerini vurguladı.

Aytemiz Alanyaspor'un puan alacak bir oyun sergilemediğini savunan Pereira, "Bugün 3-4 golle maçı kazanmalıydık ama fırsatları kullanamadık. Rakibi yarı sahalarına kilitledik, nefes aldırmadık, 2 pas yaptırmadık ama kaybettik. Takım ruhundan dolayı gururluyum. Bu kadar çalışmamıza rağmen, 1 puanı bile hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. Konyaspor maçına 1 hafta var. Bugünkü davranışları sergilersek rakibimiz için zor maç olacaktır. Futbol bugün adaletsizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm değişiklikleri maçı kazanmak adına yaptıklarını ama işlerin her zaman istenildiği gibi gitmediğini de aktaran 53 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sol tarafta Novak ile orta yapıyorduk. Nazım uzun süre oynamadığı için yoruldu, oraya Ferdi'yi çektik. Sahada taze kana ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve orayı değiştirdim. Önde de topu tutabilmek için bir forvet daha soktuk. Mesut'u da becerileri nedeniyle soktuk. Gustavo'yu da topla rahat çıkabilmek için kullandık. Tüm değişiklikleri kazanmak için yaptık ama her zaman işler iyi gitmiyor. Maç bittikten sonra değişiklikleri konuşmak kolay. Biz kafamızda bunları çözüm olarak belirledik ve bu hamleleri yaptık. Çok fazla sakatlığımız oldu. Sakatlıktan dönenler ritmini yakalayamadı. Milli aralarda çok oyuncumuz milli takımlara gitti. Defans hattımız komple milli takımlara gitti. Antrenmanlarda hatalarımızı düzeltme fırsatımız yeterince olmadı. Bugünkü oyun ilk 5 maçtaki performansımızdı. Çok da kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oynadıkları her maçta rakiplerine problem yaşattılar ama bugün sadece savunma yapmak zorunda kaldılar. Benim fikrime göre bugünkü oyun yüksek seviyeydi. Bugün kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik. Bugün taraftarlar yorulmadan bizi destekledi. Onlar da hayal kırıklığına uğramayı hak etmedi."

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz 22:06 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt 21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli 20:11 İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli
Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli 18:53 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı 17:36 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı 15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
22:21
Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin         
21:29
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı         
21:13
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi         
18:08
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı         
17:47
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 22:28:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement