Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, iyi oynadıklarını ama sonuca gitmede sorun yaşadıklarını belirtti.

İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Pereira, "Golü bulmak için her şeyi denedik ama ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da baskı kurduk ancak rakibimiz ilk atağında golü buldu. Sonrasında ceza sahasında çoğalmaya çalıştık. Ters ayaklı ortalar yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 3-4 kere öne geçecek şansı bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz kornerde 2. golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık oyun bile oynamadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Böyle oynamaya devam etmeleri durumunda istediklerini alacaklarını düşündüğünü aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"Bu maçtaki şanssızlık her zaman olmayacaktır. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Takımım sahada her şeyini verdi, canını verdi. Bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Bugün gerçekten çok çalıştık. Maç bittiğinde, 'Nasıl kaybederiz?' diye düşünüyordum. 90 dakikaya bakınca bunu anlamak zor ama futbol böyle. Bugün gerçekten son maçta kaybettiğimiz davranışları tekrar sergiledik. Rakibe nefes aldırmadık, baskılı oynadık, pozisyona izin vermedik. Tabii hayal kırıklığı yaşıyordum maç bittiğinde."

Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anladığını ve önlerinde reaksiyon göstermek adına birçok karşılaşma olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, puan kaybettikleri son 3 maçı farklı farklı değerlendirmeleri gerektiğini anlattı.

Trabzonspor maçında eksik kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini ve 1 penaltıyla kaybettiklerini dile getiren Pereira, Royal Antwerp'e karşı ise yeterince agresiflik sergileyemediklerini vurguladı.

Aytemiz Alanyaspor'un puan alacak bir oyun sergilemediğini savunan Pereira, "Bugün 3-4 golle maçı kazanmalıydık ama fırsatları kullanamadık. Rakibi yarı sahalarına kilitledik, nefes aldırmadık, 2 pas yaptırmadık ama kaybettik. Takım ruhundan dolayı gururluyum. Bu kadar çalışmamıza rağmen, 1 puanı bile hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. Konyaspor maçına 1 hafta var. Bugünkü davranışları sergilersek rakibimiz için zor maç olacaktır. Futbol bugün adaletsizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm değişiklikleri maçı kazanmak adına yaptıklarını ama işlerin her zaman istenildiği gibi gitmediğini de aktaran 53 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sol tarafta Novak ile orta yapıyorduk. Nazım uzun süre oynamadığı için yoruldu, oraya Ferdi'yi çektik. Sahada taze kana ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve orayı değiştirdim. Önde de topu tutabilmek için bir forvet daha soktuk. Mesut'u da becerileri nedeniyle soktuk. Gustavo'yu da topla rahat çıkabilmek için kullandık. Tüm değişiklikleri kazanmak için yaptık ama her zaman işler iyi gitmiyor. Maç bittikten sonra değişiklikleri konuşmak kolay. Biz kafamızda bunları çözüm olarak belirledik ve bu hamleleri yaptık. Çok fazla sakatlığımız oldu. Sakatlıktan dönenler ritmini yakalayamadı. Milli aralarda çok oyuncumuz milli takımlara gitti. Defans hattımız komple milli takımlara gitti. Antrenmanlarda hatalarımızı düzeltme fırsatımız yeterince olmadı. Bugünkü oyun ilk 5 maçtaki performansımızdı. Çok da kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oynadıkları her maçta rakiplerine problem yaşattılar ama bugün sadece savunma yapmak zorunda kaldılar. Benim fikrime göre bugünkü oyun yüksek seviyeydi. Bugün kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik. Bugün taraftarlar yorulmadan bizi destekledi. Onlar da hayal kırıklığına uğramayı hak etmedi."