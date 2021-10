Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri 'nde saat 11.00'da gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Hücum çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti.Fenerbahçe, yarın Trabzonspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.MESUT ÖZİL: NE MUTLU Kİ TARAFTARI OLDUĞUM, TUTKUSUNU HİSSETTİĞİM FENERBAHÇE'NİN BİR FUTBOLCUSUYUMFenerbahçeli futbolcu Mesut Özil , doğum gününe özel açıklamalarda bulundu. Çocukluk aşkı Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almanın başka bir his olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli. Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim" dedi."TARAFTARLARIMIZ BİZE HER ZAMAN İNANSINLAR"

Mesut Özil, Fenerbahçeli forması altında görev almanın sorumlulğunu hissettiğini ifade ederek, "Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar" diye konuştu.

