Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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