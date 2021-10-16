Frutti Extra Bursaspor: 76-62

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir

"Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun

Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?

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