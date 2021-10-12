Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 6 maç oynandı.
H Grubu'nda Senegal'in deplasmanda Namibya'yı 3-1 yendiği maçta Alanyasporlu Famara Diedhiou "hat-trick" yaptı.
Senegal, 10 takımın mücadele edeceği play-off'lara katılma hakkını kazanan ilk ülke oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Nijer- Cezayir: 0-4
G Grubu:
Zimbabve- Gana: 0-1
Güney Afrika Cumhuriyeti- Etiyopya: 1-0
H Grubu:
Namibya-Senegal: 1-3
Kongo-Togo: 1-2
I Grubu:
Gine- Fas: 1-4
Kaynak: AA
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