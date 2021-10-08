Futbol: Haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig'e 7'nci, TFF 3. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak maçların programı şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
10 Ekim Pazar
14.30 Anagold24 Erzincanspor- Kırşehir Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti)
14.30 Pazarspor- Kırklarelispor (Pazar İlçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Nazilli Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Zonguldak Kömürspor- Eskişehirspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Bucaspor 1928- Ankara Demirspor (Yeni Buca)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler- Şanlıurfaspor (Diyarbakır)
19.00 Tarsus İdmanyurdu- Uşakspor (Tarsus İlçe)
19.00 Isparta 32 Spor- Pendikspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup:
13.30 Adıyaman- Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
14.30 Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
14.30 Hekimoğlu Trabzon- Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.30 Bodrumspor- Kahramanmaraşspor (Bodrum İlçe)
15.30 Somaspor- Turgutluspor (Soma Atatürk)
15.30 Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 İnegölspor-Diyarbekirspor (İnegöl İlçe)
19.00 Ankaraspor- Sakaryaspor (Osmanlı)
19.00 Çorum- Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.30 1954 Kelkit Belediyespor- Elazığspor (Kelkit İlçe)
14.30 Artvin Hopaspor- Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)
14.30 Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor (Fatsa İlçe)
15.00 Karaman Belediyespor- Hendekspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Başkent Gözgözler Akademi- Arnavutköy Belediyespor (Polatlı İlçe)
15.00 Osmaniyespor- Batman Petrolspor (7 Ocak)
15.30 Sancaktepe- Kahta 02 Spor (15 Temmuz)
15.30 Bergama Belediyespor- Bursa Yıldırımspor (Menemen İlçe)
15.30 Çatalcaspor- Nevşehir Belediyespor (Müjdat Gürsu)
2. Grup:
Yarın:
14.30 Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Bayrampaşaspor (Elazığ Doğukent)
14.30 Yomraspor- Kızılcabölükspor (Yomra İlçe)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Yeşiltepe)
14.30 52 Orduspor- Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)
15.00 Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Çubuk İlçe)
15.00 İskenderunspor- Iğdır (5 Temmuz)
15.00 Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor (18 Temmuz)
15.00 Çarşambaspor-Hacettepe (Çarşamba Şehir)
15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Şile)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Ağrı 1970- Gümüşhanespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Mardin 1969 (Başpınar)
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor- Edirnespor (Faruk Çelik)
15.00 Çankaya- Büyükçekmece Tepecikspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
15.30 Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu (Esenler Erokspor)
15.30 Modafen-Ceyhanspor (Alemdağ)
15.30 Belediye Derincespor- Ofspor (Derince Belediye)
19.00 Fethiyespor- Kardemir Karabükspor (Fethiye İlçe)
19.00 Karşıyaka-Orduspor 1967 (İzmir Atatürk)
Kaynak: AA
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