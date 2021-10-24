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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

24.10.2021 21:47
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 üstünlük kuran MKE Ankaragücü ise puanını 24 yaptı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor- Adanaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Manisa FK: 2-1

Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: 3-2

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-3

Beypiliç Boluspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Balıkesirspor- Bursaspor: 0-2

Kocaelispor- Gençlerbirliği: 1-2

Puan durumu

Ligde 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR107301931624
2.MKE ANKARAGÜCÜ107301961324
3.EYÜPSPOR106221712520
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR106131510519
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR106041810818
6.KOCAELİSPOR951399016
7.TUZLASPOR942398114
8.GENÇLERBİRLİĞİ94231214-214
9.YILPORT SAMSUNSPOR93331414012
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR932499011
11.BURSASPOR93241213-111
12.NASADOGE MENEMENSPOR103251218-611
13.İSTANBULSPOR93151213-110
14.ALTAŞ DENİZLİSPOR9315912-310
15.ALTINORDU103161222-1010
16.ADANASPOR102351216-49
17.MANİSA FK103071218-69
18.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ9216814-67
19.BALIKESİRSPOR9207615-96

11. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

Adanaspor, Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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