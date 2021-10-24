Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 üstünlük kuran MKE Ankaragücü ise puanını 24 yaptı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor- Adanaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Manisa FK: 2-1

Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: 3-2

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-3

Beypiliç Boluspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Balıkesirspor- Bursaspor: 0-2

Kocaelispor- Gençlerbirliği: 1-2

Puan durumu

Ligde 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 10 7 3 0 19 3 16 24 2.MKE ANKARAGÜCÜ 10 7 3 0 19 6 13 24 3.EYÜPSPOR 10 6 2 2 17 12 5 20 4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 6 1 3 15 10 5 19 5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 10 6 0 4 18 10 8 18 6.KOCAELİSPOR 9 5 1 3 9 9 0 16 7.TUZLASPOR 9 4 2 3 9 8 1 14 8.GENÇLERBİRLİĞİ 9 4 2 3 12 14 -2 14 9.YILPORT SAMSUNSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12 10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 9 3 2 4 9 9 0 11 11.BURSASPOR 9 3 2 4 12 13 -1 11 12.NASADOGE MENEMENSPOR 10 3 2 5 12 18 -6 11 13.İSTANBULSPOR 9 3 1 5 12 13 -1 10 14.ALTAŞ DENİZLİSPOR 9 3 1 5 9 12 -3 10 15.ALTINORDU 10 3 1 6 12 22 -10 10 16.ADANASPOR 10 2 3 5 12 16 -4 9 17.MANİSA FK 10 3 0 7 12 18 -6 9 18.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 2 1 6 8 14 -6 7 19.BALIKESİRSPOR 9 2 0 7 6 15 -9 6 11. hafta Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle: 30 Ekim Cumartesi: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar) 19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp) 31 Ekim Pazar: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman) 1 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park) 20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

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