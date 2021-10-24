Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
Deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 üstünlük kuran MKE Ankaragücü ise puanını 24 yaptı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.
Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor- Adanaspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Manisa FK: 2-1
Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: 3-2
Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-3
Beypiliç Boluspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Balıkesirspor- Bursaspor: 0-2
Kocaelispor- Gençlerbirliği: 1-2
Puan durumu
Ligde 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|10
|7
|3
|0
|19
|3
|16
|24
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|7
|3
|0
|19
|6
|13
|24
|3.EYÜPSPOR
|10
|6
|2
|2
|17
|12
|5
|20
|4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|6
|1
|3
|15
|10
|5
|19
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|10
|6
|0
|4
|18
|10
|8
|18
|6.KOCAELİSPOR
|9
|5
|1
|3
|9
|9
|0
|16
|7.TUZLASPOR
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|1
|14
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|4
|2
|3
|12
|14
|-2
|14
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|0
|12
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|9
|0
|11
|11.BURSASPOR
|9
|3
|2
|4
|12
|13
|-1
|11
|12.NASADOGE MENEMENSPOR
|10
|3
|2
|5
|12
|18
|-6
|11
|13.İSTANBULSPOR
|9
|3
|1
|5
|12
|13
|-1
|10
|14.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|9
|3
|1
|5
|9
|12
|-3
|10
|15.ALTINORDU
|10
|3
|1
|6
|12
|22
|-10
|10
|16.ADANASPOR
|10
|2
|3
|5
|12
|16
|-4
|9
|17.MANİSA FK
|10
|3
|0
|7
|12
|18
|-6
|9
|18.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|2
|1
|6
|8
|14
|-6
|7
|19.BALIKESİRSPOR
|9
|2
|0
|7
|6
|15
|-9
|6
11. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)
31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)
20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
Kaynak: AA
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