Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar, Donk, Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Hajradinovic, Jörgensen
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez, Aabid, Ndong, Adem Büyük, Mounir, Tetteh
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti
7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
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