Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 87 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Morutan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 75 Emre Kılınç)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Kitsiou), Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel (Dk. 69 Recep Niyaz), Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 76 Figueiredo), Dicko (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet Demir

Goller: Dk. 45+3 Morutan, Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 76 Nelsson (Galatasaray)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.