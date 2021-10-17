Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk.

Stat: Medical Park Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo (Dk. 87 Pelkas), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 74 Sosa), Rossi (Dk. 75 Tisserand), Valencia (Dk. 61 Serdar Dursun) Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe) Dk. 25 ve 87 (Penaltıdan) Bakasetas, Dk. 90 Yusuf Sarı (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 37 Luiz Gustavo, Dk. 61 Valencia, Dk. 85 Szalai, Dk. 87 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 61 Edgar, Dk. 87 Erde Kardeşler (Yedek kulübesi), Dk. 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. 52. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu. 56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu. 80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Tisserand, altıpas içinde Djaniny'den önce dokunduğu topu kornere gönderdi. 83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1 Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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