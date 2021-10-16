Yılport Samsunspor'da ilk sarı kartını 3. dakikada gören Tomane, 80. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı