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Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

13.10.2021 21:44
Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor: 1-0

Elazığspor-Çatalcaspor: 4-3

Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 2-1

Formül Erbaaspor-Kahta 02: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe: 4-0

Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-1

Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

2. Grup

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor: 1-2

Kızılcabölükspor-Çarşambaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 3-0

Iğdır-52 Orduspor: 1-1

Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor: 1-3

Bayrampaşa-İskenderunspor: 0-1

Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

3. Grup

Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor: 0-1

Edirnespor-İçel İdmanyurdu: 0-0

Gümüşhanespor-Karşıyaka: 0-0

Ceyhanspor-Ağrı 1970: 0-0

Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya: 0-0

Mardin 1969-Esenler Erokspor: 1-1

Orduspor 1967-Fethiyespor: 1-1

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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