Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Hendekspor- Sancaktepe: 5-0
Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
Arnavutköy Belediyespor- Karaman Belediyespor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 1-0
Elazığspor-Kahta 02 Spor: 1-0
Fatsa Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor: 1-1
Formül Erbaaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-2
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi- Çarşambaspor: 2-2
Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor: 3-1
Bayrampaşa- Altındağ: 0-1
Kuşadasıspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0
3. Grup:
Kardemir Karabükspor- Esenler Erokspor: 1-2
Ceyhanspor- Fethiyespor: 0-3
Ofspor-İçel İdmanyurduspor: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor- Ağrı 1970: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor- Karşıyaka: 1-1
Edirnespor- Mardin 1969: 2-0???????
Kaynak: AA
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