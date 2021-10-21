Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

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