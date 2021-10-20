Futbol: UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 54. dakikada Tacettin Sağlam, 70. dakikada penaltıdan Süleyman Cebeci kaydetti.

İlk maçı da 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, turu geçti.

Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.