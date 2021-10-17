Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin 2020 yılı faaliyetleri ibra edildi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıya, basın mensupları ve misafirler alınmadı.

Metin Sinan Aslan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, 2020 yılı faaliyet ve denetim raporları dönemin yönetim kurulu tarafından sunulduktan sonra görüşmelere geçildi.

Görüşmelerin ardından kapalı usulle ibra oylamasına geçildi. Üyeler, kurulan dört sandıkta mali ve idari ibra için ayrı ayrı oy kullandı.

Genel kurulda mali ibra için 642 oy kullanıldı. Bu oylamada 391 üye ibra, 241 üye de ibrasızlık yönünde oy verdi. 10 üye de çekimser oy kullandı.

İdari açıdan ise 645 üye sandığa gitti. Bu üyelerden 343'ü ibra, 298'i de ibrasızlık yönünde oy kullanırken, 3 üye çekimser kaldı, bir oy da iptal edildi.

Böylece Mustafa Cengiz yönetiminin 2020 yılı faaliyetleri, genel kurulda hem mali hem de idari olarak aklandı.

Denetim kurulu da ibra edildi

Sarı-kırmızılı kulübün kongresinde, denetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri de ibra edildi.

Toplantıda yapılan açık oylamada 127 üye denetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanırken, 90 üye ise tersi yönde oy verdi.

Okan Böke teşekkür etti

Galatasaray Kulübünde dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, ibra sonrası yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür ederek, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza, içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak Elmas başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

2018 ve 2019 faaliyetleri idari yönden ibra edilmemişti

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimlerin 2018 ve 2019 yıllarındaki faaliyetleri idari yönden ibra edilmemişti.

2018 yılı olağan genel kurulunda mali açıdan ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi, idari açıdan ibrayı alamamıştı. Yönetim kurulu, uzun süren mahkeme kararıyla aklanarak göreve devam edebilmişti.

Kovid-19 nedeniyle ertelenen ve dün gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurulunda ise Cengiz yönetimi mali yönden aklanırken, idari yönden üyelerden ibrayı alamadı.