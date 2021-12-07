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Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek - Son Dakika

Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek

07.12.2021 21:40

"Galatasaray'ın planlarını bozmuş olabilir""Şartlar oluşursa Beşiktaş ile de oynayabiliriz""Kadın futbolunda zirvede yer almak istiyoruz"İlayda Cansu Kara: Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdikZeynep Ülkü Kahya: Çok güzel bir maç geçirdikMustafa AKIN - Serhan TÜRK / -...

" Galatasaray'ın planlarını bozmuş olabilir"

"Şartlar oluşursa Beşiktaş ile de oynayabiliriz"

"Kadın futbolunda zirvede yer almak istiyoruz"

İlayda Cansu Kara: Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik

Zeynep Ülkü Kahya: Çok güzel bir maç geçirdik

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ile futbolculardan İlayda Cansu Kara ve Zeynep Ülkü Kahya açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "3 aydır kurulan bir şubeyiz ve kızlarımız bugün sahada istediğimiz oyun kalitesini gösterdi. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 'Kadına şiddete son' temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı camia adına çok mutluyum. Galatasaray'a da çok teşekkür ediyoruz ev sahipliklerinden dolayı. Şubat ayı içinde kendi sahamızda güzel bir tablo ortaya koymak istiyoruz. Kadın futbolu daha da ileriye gidecek ve bizler bunları sahada göstermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmaları ve futbolda da var olduklarını göstermelerini istiyoruz. Hayalleri futbolla olan kız çocuklarımıza rol model olmak istiyoruz. Kızlarımız ilk defa bu şekilde seyirci önünde oynadılar, onların da heyecanlarına ortak oldunuz, teşekkür ediyorum" dedi."GALATASARAY'IN PLANLARINI BOZMUŞ OLABİLİR"Mücadelenin 5'inci dakikasındaki kırmızı kart pozisyonunun doğruluğunun sorulması üzerine Nihan Su, "Tabii ki ben farklı düşünüyorum. Oyun içinde gelişen bir durum oldu ve hakem kendi takdir hakkını kullandı. Oyun başında olması onların planlarını bozmuş olabilir. Biz Galatasaray camiasını seviyoruz. Nurcan hoca ile senelerdir arkadaşız. Bugün farklı gelişti oyun, yarın daha farklı olabilir. Bugün en önemli olan şey iki takımın el ele olmasıydı" diye konuştu. "ŞARTLAR OLUŞURSA BEŞİKTAŞ İLE DE OYNAYABİLİRİZ"Nihan Su, Beşiktaş ile de böyle bir organizasyon içinde yer almak istediklerini kaydederek, "Gelece teklifi değerlendirmeyi isteriz. Şartlar oluşursa Beşiktaş ile de oynayabiliriz" ifadelerini kullandı."KADIN FUTBOLUNDA ZİRVEDE YER ALMAK İSTİYORUZ"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni kurulduğunu hatırlatan Nihan Su, "3 aydır biz kızlarımız ile çalışıyoruz. Deneme antrenmanları ile başladık. Sıfırdan kurulan bir takımız var olan bir takıma dahil olmadık. Bunu yabancı oyuncularla desteklememiz gerekiyordu ve doğru tercihleri yaptığımızı düşünüyorum ama lig için daha zamana ihtiyacımız var. Kadın futbolunda zirvede yer almak istiyoruz. Kuralar çekilsin Play-Off'lara kalalım takım daha netleşecek diye düşünüyorum" dedi.İLAYDA CANSU KARA: KADINLARIN HER ALANDA BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİKMücadeleye iyi başladıklarını söyleyen 16 yaşındaki İlayda Cansu Kara, "Maça iyi hazırlandık ve iyi bir galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik" dedi.Karşılaşma öncesinde farklı bir galibiyet beklediklerini söyleyen İlayda Cansu Kara, lig yarışında kendilerini şampiyonluk konusunda zorlayacak takımların Beşiktaş ve ALG Spor olduğunu kaydetti. Genç futbolcu son olarak Beşiktaş ile de dostluk maçında yer almak istediklerini sözlerine ekledi. ZEYNEP ÜLKÜ KAHYA: ÇOK GÜZEL BİR MAÇ GEÇİRDİKFenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Zeynep Ülkü Kahya ise "Kadına şiddete dur demek için bu maçı yaptık. Galibiyetle ayrıldık. Çok güzel bir maç geçirdik bu maçtan önce. Bu maç öncesinde Riva'da kampa girdik" diye konuştu.

Karşılaşma sonrası rakip takımdan kimseyle konuşmadıklarını ifade eden Zeynep Ülkü Kahya, "Takımın en küçükleri biziz. Bu yaşta burada olmak gurur verici. Takımda herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes abla kardeş gibi. Birlik beraberlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek
Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek
Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek
Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek

Nurcan Çelik, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek - Son Dakika Spor


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