Gaziantep FK-GZT Giresunspor maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, 2 puan bıraktıkları için üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplasında, maça iyi başladıklarını ve pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Oyunun genelinden memnun olduğunu dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"İki puan kaybettik diye üzüntülüyüz ama iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyon vermeden sayısız fırsat yakaladık. Öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Son dakikalarda uzun toplarla biraz baskı yedik. Orada kendi kalemize attığımız golle 2 puanı bıraktık. Genele baktığımız zaman yükselen bir grafiğimiz vardı. Oyun olarak bu çıkışı devam ettirdik ama puan olarak eksildik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş yukarıya tırmanmak istiyoruz."