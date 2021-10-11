Genç judocular dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla dikkati çekti

Gençler Judo Karma Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla alkış aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocular, İtalya'nın Olbia kentindeki Dünya Karma Takımlar Şampiyonası'nda bronz, eylül ayında Lüksemburg'daki Avrupa Karma Takımlar Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.

Gençler kategorisinde karma takımlarda elde edilen başarılarla milli judocular, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda olumlu mesajlar verdi.