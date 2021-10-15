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Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı - Son Dakika

Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı

15.10.2021 17:54

- Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik gününde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı ile Mengü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı dostluk maçı düzenledi.

- Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı

ANKARA - 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik gününde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı ile Mengü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı dostluk maçı düzenledi. İlk kez görme bandı ile futbol oynayan Mengü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncular sahada hünerlerini sergiledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bulunan yapay sahada, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik gününe özel dostluk maçı düzenlendi. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı ile Mengü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcuları karma takımlarla müsabaka gerçekleşti. İlk kez göz bandı ile futbol oynayan Mengü Spor Kulübü oyuncuları ve profesyonel Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı oyuncuları sahada hünerlerini sergilerdi.

"Dört görme engelli sporcu iki farklı takıma ayrılıp görenlere bu duyguyu yaşatacağız"

Önceden atletizm sporu ile çok sayıda başarı elde ettiğini, artık takım oyununda da aynı duyguları yaşamak istediğini belirten Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Oyuncusu Semih Deniz, "Etkinlikte engellilerin yanında olan arkadaşlarımız bizimle olduklarını varlığı ile hissettirecekler. Dostane bir maç gerçekleşecek. Dört görme engelli sporcu iki farklı takıma ayrılıp görenlere bu duyguyu yaşatacağız. Ben 9 sene atletizm branşında sporcuydum, 3 dünya şampiyonası, 2 Avrupa Şampiyonası ve 1 Olimpiyat 3'üncülüğü elde ettim. 2019 yılında da futbola başladım. Atletizmde yaptığım başarıyı takım halinde de bu duyguyu yaşamak istiyorum" diye konuştu.

"Sadece B1 düzeyde futbol oynayanlar göz bandı takabiliyor"

Göz bandının B1 branşında oynayan sporcuların kullandığını dile getiren Semih Deniz "Göz bandının sadece görme engellilere has bir şey. Sadece B1 düzeyde futbol oynayanlar göz bandı takabiliyor. Takmamızın sebebi az gören sporcular da var B1 branşında. Işığı gören, gölgeyi gören ya da yansımayı görenler var. Eşitliğin sağlanması için takıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sporda engel olmadığını göstermek için geldim"

Üst düzey maçları yönettiğini ama görme engellilerin maçlarını yakından takip ettiğini aktaran maçın hakemi Sevcan Sungur, "Görme engelli sporcuların farkındalık katmak amacı ile buradalar. Ben de onlara destek olmak için ve sporda engel olmadığını göstermek için geldim. Hayatta engel yoktur, engeller olsa bile insanlar bu engelleri aşabiliyor. Genelde üst düzey maçlara çıkıyorum ama ben yakından takip ediyorum onları. Çünkü engellerine rağmen bu kadar başarı göstermek istedikleri gayret beni her zaman etkilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Gözümle göremesem de kalbimle hissettim"

İlk kez göz bandı ile oynamasına rağmen maçta 3 gole imza atan Mengü Spor Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Dilara, "Göz bandı ile oynamak çok farklı bir deneyimdi. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Gözümle göremesem de kalbimle hissettim. Golü attığımda girdiğini görmediğim için bir şey hissetmedim ama seyircilerin sevinmesi beni mutlu etti" dedi.

Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı
Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı

Çankaya Belediyesi, Çankaya, 15 Ekim, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görme engellilerin azmi izleyicileri şaşırttı - Son Dakika Spor


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