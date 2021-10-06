Göztepe'nin golcüleri sustu

SÜPER Lig'de 8 haftada yalnız 1 galibiyet alıp, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle düşme hattına demir atan Göztepe, forvet oyuncularından bu sezon beklediği performansı alamadı. Oynadığı 8 maçta yalnız 7 gol atan sarı-kırmızılılarda geçen yıldan beri değişmeyen ileri uçtaki futbolcular suskunluğa büründü. Göz-Göz'de geçen sezon 39 maçtaki 10 gollük performansının ardından Hırvat ekibi Gorica'dan bonservisi alınan Senegalli Ndiaye, oynanan 8 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerek 2 gol attı. Takımın diğer 5 golünü Beykan, Tijanic, Arslanagic, Halil ve Soner kaydederken, santrforlar siftah yapamadı.

Geçen sezon devre arasında yuvaya dönerek ligde yarım dönemde 6 kez ağları sarsan Jahovic, bu yıl eski performansını mumla arattı. İlk 4 maça 11'de başladıktan sonra son 4 haftadır sonradan oyuna dahil olan Makedon forvet, ağları henüz hiç sarsamadı. Göztepe'nin sezon başında yollarını ayırmak istemesine rağmen devam edem sözleşmesi nedeniyle gönderemediği santrfor Brown Ideye, bu yıl kayıpları oynadı. Ideye, yalnız 3 maçta son dakikalarda oyuna girip varlık gösteremedi. Altyapı patentli forvet Ege de yalnız 1 maçta 14 dakika görev yapıp gol atamadı. Göz-Göz'de golcüler milli maç arası sonrası lige yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Göztepe'de kötü gidişat sonrası son oynanan GZT Giresunspor maçında yönetime tepki gösteren, Sportif Menajer İlhan Şahin'in istifasını isteyen taraftarlar, yönetimin günlerdir sessiz kalmasına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada maç sonunda istifası istenen kişiler ve 8 haftadır süren başarısızlığa alınan önlemlerle ilgili açıklama yapılmadığını belirtip, sürecin takipçisi olacaklarını, somut icraat görmek istediklerini belirtiyor.