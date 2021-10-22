Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Trabzonspor

Geçen hafta Fenerbahçe 'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, bu sezon 3. kez haftayı lider tamamlamıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor yarın İzmir 'de karşılaşacak.

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