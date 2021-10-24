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Hasan Çavuşoğlu: Buradan galip çıkmak kolay değil - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu: Buradan galip çıkmak kolay değil

24.10.2021 22:49
Hasan Çavuşoğlu: Buradan galip çıkmak kolay değil

"Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım""Masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım"Kaan ÜLKER / - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalada bulundu.

"Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım"

"Masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım"

Kaan ÜLKER/ - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalada bulundu.

Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyerek, "Şampiyonluğa oynayan bir rakip. Burada kolay maç olmaz. Bugün burada bu sezon en çok taraftar olan maç olduğunu düşünüyorum. Çok kalabalık vardı. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı biz biraz daha tutuk oynadık. İlk yarı bir tane pozisyona girdik. Fenerbahçe'nin pozisyonu vardı. Ama ikinci yarı dengeli başladık. Daha iyi oynamaya başladık. Neticesinde son dakikalarda gol bulduk. Sonra gol yedik, son dakika yine gol attık. Buradan galip çıkmak kolay değil. Teknik heyetimi, futbolcularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçeli futbolcuları da tebrik ediyorum. Futbolda her türlü netice var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Ali Koç başkanımızla bugün beraberdik. Beraber futbol maçı da yaptık Acun Ilıcalı ile. Dereağız Tesisleri'nde çim saha maçı yaptık. Orada da galip geldi. Bu işin esprisi. Bu tür şeylerin olması gerekir kulüpler arasında, başkanlar arasında. Mücadele yeşil sahada. Yeşil sahada ne çıkarsa saygı duyarız. Futbol hata oyunudur. Hakem de futbolcular da hata yapar. Yöneticiler de hata yapar, transfer yaparken. Bunlar futbolun içerisinde var. Bu akşam güzel maç olduğunu düşünüyorum" dedi."BİR ŞEYİN İYİ GİTMEYECEĞİNİ GÖRDÜĞÜN ZAMAN NOKTAYI KOYMAK LAZIM"Teknik direktör Bülent Korkmaz ile iyi bir çıkış yakalamalarının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Futbolun içerisinden gelen, İkinci Amatör, Süper Amatör, 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig, Süper Lig, her kademesinde görev yapmış biri olarak, bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım. Bazen en yanlış bilmeden yorum yapmak. Bazı yorumculara bakıyorum, 'Alanyaspor'da 2 mağlubiyette hoca gönderilir mi' diyor. Benim kulübümüm nasıl yönetildiğini, ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Çıkıyorsun televizyonda zamanında bir takımda futbol oynamışın, o takımın yorumculuğunu yapıyorsun Alanyaspor'da hoca niye gitti diye ona sallıyorsun. Bir kere bilgi edinin, öğrenin. Bilmiyorsanız biz de öğretelim size. Biz öğrenmenize de yardımcı oluruz. Ben bir şeyin iyi gitmediğini görüyorsam, bir maç da, hiç mağlubiyet olmadan da gönderirsin. Hiçbir hocamızla kırgın, dargın, küskün ayrılmadık. Çağdaş hocamızla da öyle ayrılmadık. Çağdaş hocayı getirip, teknik direktör yapan da benim. İnşallah bundan sonraki başka takımlarda da görev yapar. Sergen Yalçın hocam, Erol Bulut hocam, Hikmet Karaman hocam olsun hepsi ile görüşüyoruz.""MASAYA YATIRALIM, ÇÖZÜME ULAŞTIRALIM"

Son olarak hakemlerle ilgili son dönemde kamuoyunda konuşulan konular hakkında görüş bildiren Çavuşoğlu, "Ben en az konuşanlardanım. Çünkü her zaman federasyonun üzerine gitmeyle, hakemlerin üzerine gitmeyle bu gemiyi yürütemeyiz. Biraz oturalım, konuşalım. Federasyonla, MHK ile, bütün kulüp başkanlarımızla sorun ne, oturalım, masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım. Değişiklikler yapılabilir, farklı şeyler olabilir. Kulüpler Birliği ile federasyon arasında bir tartışma, çekişme olması bizi geliştiremez. Futbolu da geliştiremez. Burada hep beraber yapmamız lazım. Konuşarak yaparsın. Yazma ile, çizme ile, sürekli konuşmayla bunları yapamazsın. Kulüpler Birliği olarak başkanlarımız zaten çalışıyorlar. Federasyonla beraber görüşme yapıyorlar. Bunlar en kısa zamanda inşallah güzel bir şeyler ortaya koyacaklarına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: Buradan galip çıkmak kolay değil - Son Dakika Spor


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