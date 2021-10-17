Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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